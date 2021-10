È partito ormai da qualche settimana il crowdfunding di, il progetto dei nostri amici della Slim Dogs Productions volto a portare in live streaming su Twitch tutte le fasi produttive di un cortometraggio: dalla sua ideazione, al suo sviluppo, alle riprese, fino alla post-produzione. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti non solo come spettatori, ma come veri e propri protagonisti, con una partecipazione attiva alla realizzazione del progetto.

Short Movie Live è una collaborazione tra Slim Dogs Productions e il canale Twitch Cydonia_Chiara, ed è stato diviso in quattro fasi principali: quella creativa, il crowdfunding, la pre-produzione e la post-produzione. A settembre gli abbonati al canale Slim Dogs Productions e al canale Cydonia hanno mandato le loro idee per il corto, sotto forma di logline. Su 200 idee ricevute, ne sono state selezionate 20 e poi durante una live su Twitch è stata scelta l’idea principale da cui partire per scrivere la sceneggiatura. La logline in questione è di Luca Benedettini:

La crisi dei materiali del 2029 ha portato all’estinzione di tutti i device digitali. I due protagonisti, dentro un’auto abbandonata, trovano un oggetto antico, un gameboy color con pokemon rosso. Dovranno trovare il modo di venderlo al mercato nero combattendo le gang locali e diventare ricchissimi.

La logline iniziale è stata poi elaborata e rimaneggiata in una sceneggiatura scritta in collaborazione con Tommaso Renzoni.

Nel mese di ottobre è partito il crowdfunding, una fase nella quale gli utenti sono stati chiamati a finanziare il progetto in cambio di vari tipi di reward – dalla visita sul set durante le riprese alla partecipazione alle anteprime cinematografiche del corto a Milano e Roma nel mese di gennaio 2022.

Chiusa la fase di crowdfunding, nel mese di novembre sarà possibile seguire in live su Twitch la fase di scrittura (a partire dal 3 novembre) e di pre-produzione (a partire dal 10 novembre) e, ovviamente, anche le riprese, che si terranno a fine novembre (su fotografia di Gianluca Palma). La post-produzione si svolgerà nel mese di dicembre.

Vi ricordiamo che oggi pomeriggio sul nostro canale Twitch i ragazzi della Slim Dogs saranno presenti durante l’Alògrafia dedicata a Gabriele Mainetti, in occasione dell’uscita di Freaks Out.

Ecco alcune foto dei sopralluoghi per il corto: