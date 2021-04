Qualche giorno fa sono finite le riprese di, la nuova commedia romantica d’azione congirata nella Repubblica Dominicana.

La post-produzione è ufficialmente partita e così l’attrice e cantante ha svelato due foto dal film annunciando che il film sarà al cinema il 29 giugno 2022:

Nella pellicola diretta da Jason Moore ci saranno anche Lenny Kravitz, che sarà uno dei protagonisti, ma anche Cheech Marin, D’Arcy Carden, Selena Tan, Desmin Borges e Alex Mallari.

Questa la sinossi del film con Jennifer Lopez:

Darcy (Lopez) e Tom radunano le loro due famiglie, piene di amore ma anche di pregiudizi e supponenza, in un’esclusiva località per il loro matrimonio… proprio quando i due iniziano ad avere qualche ripensamento. E come se non bastasse questo a minacciare la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera cerimonia viene presa in ostaggio.