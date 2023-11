L’arrivo di Shrek 5 al cinema potrebbe non essere molto, molto lontano, dopo tutto. Stando a quanto riportato da Discussing Film, infatti, un’impiegata dei NBCUniversal avrebbe annunciato per sbaglio l’arrivo del film d’animazione nel 2025 sul suo profilo Linkedin per poi cancellare tutto subito.

Fortunatamente c’è chi ha prontamente catturato il tutto:

Shrek 5 może zostać wydany w 2025 roku. Stażystka NBC Universal przypadkowo umieściła datę premiery na swoim profilu LinkedIn. pic.twitter.com/vAroBYGSmH — Krengiel 🇵🇱 (@Krengiel69) November 9, 2023

La data d’uscita del film d’animazione non è stata ancora annunciata, ma ad aprile, ricordiamo, Chris Meledandri della Illumination Entertainment aveva parlato di Shrek 5, spiegando che sarebbe servito da rilancio per la saga, proponendo sia vecchi che nuovi personaggi. Aveva inoltre spiegato che tutto il cast vocale principale sarebbe tornato: “Ci aspettiamo che tutto il cast ritorni. Le trattative stanno iniziando e tutto quello che sappiamo è che ci sono aspettative immense per il ritorno del cast“.

