In occasione della promozione di Super Mario – Il film, Chris Meledandri della Illumination Entertainment ha parlato di Shrek 5, che fungerà un po’ da rilancio per la saga.

L’obiettivo dell’amministratore delegato dello studio è di presentare nuovi personaggi del mondo di Shrek da accostare ai volti storici:

Non è molto diverso da quello che abbiamo fatto con “Mario”, perciò si tratta di evidenziare gli elementi chiave che il pubblico ha sempre amato e che vogliamo onorare, e soltanto dopo si passa agli elementi della storia e alla creazione di nuovi personaggi che conducano in posti nuovi. Il cast originale ha un ruolo fondamentale in questo.

Non ci sono ancora accordi formali, ma le trattative sono in corso. “Ci aspettiamo che tutto il cast ritorni. Le trattative stanno iniziando e tutto quello che sappiamo è che ci sono aspettative immense per il ritorno del cast“.

A fine gennaio Eddie Murphy aveva parlato della possibilità di tornare a interpretare Ciuchino in un altro film di Shrek e magari in uno spin-off tutto suo. “Amo Ciuchino. Hanno fatto i film sul Gatto con gli stivali, ma avrebbero dovuto farne uno su Ciuchino, che è più divertente del gatto con gli stivali. Adoro il Gatto, ma Ciuchino fa ridere di più“.

Meledandri ha ammesso di essere rimasto “felice” di leggere le dichiarazioni di Murphy: “È la prova di un incredibile entusiasmo per un ruolo che ha fatto suo in maniera così brillante e che ha plasmato assieme agli artisti della DreamWorks. Quei commenti sono stati molto emozionanti“.

Sulla possibilità che Chiuchino possa reggere da solo un film tutto alla stregua di quanto fatto dal Gatto con gli stivali, Meledandri ha dichiarato: “Senza alcun dubbio“.

Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio, il secondo capitolo delle avventure dello spadaccino felino, è uscito alcuni mesi fa nei cinema italiani.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un altro film animato di Shrek? Ditecelo qui di seguito nei commenti!

