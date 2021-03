A maggiofesteggerà il suo 20° anniversario.

Per l’occasione la Universal ha deciso di mettere in commercio dall’11 maggio l’edizione 4K dell’amato film animato del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson.

L’edizione, oltre la versione 4K del film conterrà anche 10 diversi cortometraggi ambientati nell’universo del film e anche 5 episodi della serie tv Le avventure del gatto con gli stivali, oltre a vari extra.

Ecco i primi dettagli sui contenuti dell’edizione:

La sinossi del film (via Wikipedia):

Shrek è un imponente orco verde che vive in solitudine all’interno di una casa di legno in una palude ed evita ogni contatto sociale siccome da sempre gli umani considerano cattivi gli orchi. Nonostante appaia scorbutico e solitario, in realtà Shrek è buono e altruista.

In un luogo poco distante dalla sua palude, alcune guardie di Lord Farquaad stanno acquistando creature delle favole, vendute dai loro proprietari: Farquaad è uno spietato dittatore, che vuole far sparire dai suoi feudi tutte le creature magiche, considerate da lui inutili. Un asino parlante di nome Ciuchino, al momento di essere venduto dalla sua padrona, riesce a scappare e, inoltrandosi nella foresta, incontra Shrek. Ciuchino, finalmente libero, segue Shrek fino alla palude, pregandolo di poter rimanere con lui; dopo numerose richieste, l’orco gli consente di rimanere vicino alla sua abitazione, a patto che non entri in casa.