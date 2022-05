Durante una recente chiacchierata con GQ ha parlato del suo rapporto con i film diammettendo di amare il personaggio e di desiderare tanti altri film dedicati all’orco verde.

L’attore, che purtroppo non condivide il suo amore per Shrek con i suoi figli, ha spiegato cos’è che ha sempre apprezzato del film d’animazione:

Ho sempre amato l’idea di prendere una fiaba e stravolgerla, con i cattivi che sono buoni e con quelli che sono tradizionalmente buoni che fanno i cattivi. Poi mi sono reso conto che quello di Shrek è un ruolo drammatico, a metà film ho capito che la storia ha un nodo emotivo non da poco.

Avete presente il detto: “Non vorrei mai far parte di un club che accettasse tra i suoi soci uno come me“? L’ho sempre vista così… l’idea di un orco che si odia a un orco che si accetta è stata di grande significato per me. Amo interpretare Shrek e se potessi fare uno Shrek all’anno sarei felicissimo.