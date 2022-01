Un’altra grande icona del cinema e dell’età d’oro di Hollywood se n’è andata: è morto infatti a 94 anni, una notizia confermata dal ministro degli affari esteri delle Bahamas Fred Mitchell come riportano i media locali (via The Independent ).

Figura fondamentale per il suo ruolo come artista ma anche come attivista, partecipò a pellicole come Indovina chi viene a cena?, La calda notte dell’ispettore Tibbs, Sulle tracce dell’assassino. Nel 1964 divenne il primo attore afroamericano a ricevere un Oscar, per I gigli del campo. Nel 2002 ricevette poi l’Oscar onorario. L’American Film Institute lo ha inserito al ventiduesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema, e dal 2020 dopo la morte di Kirk Douglas era diventato anche il premio Oscar più anziano ancora in vita.

Originario delle Bahamas ma nato nel 1927 a Miami mentre i suoi parenti erano in visita (e quindi automaticamente detentore della doppia cittadinanza), Poitier si trasferì poi negli Stati Uniti a quindici anni trasferendosi poi a New York col fratello. Dopo essersi arruolato e successivamente congedato nella Seconda Guerra Mondiale, si unì alla compagnia teatrale American Negro Theater. Il primo ruolo di rilievo sul grande schermo arrivò nel 1950, con Uomo bianco, tu vivrai!, mentre nel 1955 si fece notare realmente con Il seme della violenza. Tre anni dopo la prima nomination agli Oscar assieme a Tony Curtis con La parete di fango (fu il primo attore nero a ottenere una nomination). Il premio arrivò poi nel 1964 per il suo ruolo in I gigli del campo, rimase l’unico attore nero a ottenere l’Oscar fino al 1983, quando Louis Gossett Jr. ne vinse uno come non protagonista per Ufficiale e gentiluomo. Rimase l’unico attore nero a vincere l’Oscar come protagonista fino al 2002, quando Denzel Washington lo vinse per Training Day (nella stessa edizione, Sidney Poitier ricevette l’Oscar onorario).

Nella sua lunghissima carriera è stato anche regista, dirigendo tra gli anni settanta e gli anni novanta film come Grazie per quel caldo dicembre, Nessuno ci può fermare con Gene Wilder e Richard Pryor, e Papà è un fantasma con Bill Cosby.

Ha ottenuto in tutto dieci nomination ai Golden Globe, due nomination agli Emmy, sei nomination ai BAFTA, otto nomination ai Laurel e una nomination ai SAG Awards.