Il Signore degli Anelli: Andy Serkis venne preso in giro per aver accettato la parte di Gollum

È, proverbialmente, passata parecchia acqua sotto ai ponti da quando Andy Serkis ha interpretato Gollum ne Il Signore degli Anelli e, col passare del tempo, l’attore e regista inglese si è affermato come vera e propria istituzione per quel che concerne la performance capture.

Ma all’inizio, proprio nel periodo in cui aveva accettato d’interpretare, in performance capture, Gollum ne Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Andy Serkis si è sorbito una buona dose di prese in giro da parte dei suoi colleghi attori e non solo.

Ne ha parlato insieme a GQ a cui ha raccontato quanto segue:

Quando, in origine, è uscito Il Signore degli Anelli c’erano persone che, letteralmente, dicevano robe tipo “Ma chi è quel personaggio? È un ballerino? È un contorsionista?”. Poi c’erano attori più anziani che dicevano “Non farei la motion capture neanche morto, è la fine della nostra professione!”. Ho letteralmente sentito qualcuno che affermava questa cosa. Si facevano un sacco di battute in merito. Sai, quegli sketch tipo Saturday Night Live dove vedevi gente con delle tute e delle palline da ping-pong attaccate. Era una cosa ormai matura per essere ridicolizzata, giustamente.

FONTE: GQ