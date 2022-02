È dall’estate 2021 che sappiamo che la Warner Bros e la New Line Cinema sono al lavoro su un nuovo film d’animazione in stile anime de, intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, diretto da

Oggi, a poche ore dalla diffusione del primo trailer della serie Amazon, scopriamo grazie a Variety la data d’uscita: la Warner Bros. Distribuirà la pellicola al cinema il 12 aprile 2024.

Alla sceneggiatura del progetto troviamo gli autori della serie The Dark Crystal: L’era della Resistenza, Jeffrey Addiss e Will Matthews, con Philippa Boyens (co-sceneggiatrice dell’esalogia cinematografica) in veste di produttrice esecutiva e consulente. Phoebe Gittins, figlia di Boyens e Arty Papageorgiou sono al momento impegnati a scrivere una nuova stesura.

Nella squadra creativa compaiono invece delle figure chiave nella realizzazione dei film di Peter Jackson, ovvero Richard Taylor (vincitore di Oscar per trucco ed effetti visivi per la trilogia), Alan Lee (che ha condiviso l’Oscar per la migliore scenografia con Grant Major e Dan Hennah) e l’illustratore John Howe.

Il film sarà ambientato nel mondo dei film di Peter Jackson, raccontando la storia dietro il Fosso di Helm e dell’uomo che gli diede il nome: Helm Mandimartello, il leggendario Re di Rohan che trascorse gran parte della sua vita impegnato in una guerra lunga e dispendiosa.

“Sono senza parole per i talenti creativi che si sono uniti per dare vita a questa storia epica ed emozionante, dalla maestria di Kenji Kamiyama a un cast davvero stellare” ha commentato Philippa Boyens.

Gli attori del progetto saranno annunciati presto. L’unità che disegnerà, animerà e monterà il film sarà in Giappone.

Il progetto, come potete vedere, sembra particolarmente atteso sia da Elijah Wood che da Peter Jackson:

“Cavalcate cavalieri di Rohan… un giorno di spade, un giorno rosso, prima che sorga il sole!“

