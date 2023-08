In una recente intervista video con Insider, l’esperto di armi medievali Tobias Capwell ha analizzato l’accuratezza storica delle battaglie medievali in vari film, tra cui Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Nel prologo del primo capitolo della trilogia, vediamo la battaglia contro Sauron, la cui armatura è valutata da Capwell come la migliore mai vista sul grande schermo.

Ecco perché:

Questo è metallo. Non c’è niente che assomigli al metallo se non il metallo in primo piano. Tutte le decorazioni sono state incise nell’acciaio con l’acido. Questa è l’armatura cinematografica migliore che ci sia. Entra in battaglia e si sa tutto quello che c’è da sapere su quest’uomo, e tutto viene fuori attraverso il suo equipaggiamento. Hanno preso stili di armatura reali del XV secolo, per lo più germanici, e li hanno portati al livello più alto.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Vi ricordiamo che di recente, precisamente dal 10 al 12 luglio scorso, La compagnia dell’anello è tornato nei cinema italiani, per celebrare i 100 della Warner Bros., all’interno della rassegna WB100 che ripropone i più grandi successi dello studio cinematografico. Per l’occasione, abbiamo dedicato alla trilogia di Peter Jackson una puntata del nostro nuovo podcast, A cult story.

