Mentre mancano ormai meno di sei mesi all’uscita de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere ed è in sviluppo il film anime The War of the Rohirrim , un accademico di Oxford ha scoperto gli script originali delle due serie dell’adattamento radiofonico del romanzo diandato in onda sulla BBC nel 1955 e nel 1956.

Si trattò del primissimo adattamento del Signore degli Anelli, drammatizzato da Terence Tiller, e questi script trovati negli archivi della BBC mostrano il coinvolgimento dell’autore in una serie di correzioni.

Tiller si confrontò infatti molto con il Professore, come dimostrano una serie di appunti scritti sulle sceneggiature, e tra i documenti ritrovati è presente anche una pagina con delle note scritte in rosso dallo stesso Tolkien.

“Avevano detto che queste sceneggiature erano andate perdute, ma sono sopravvissute” ha commentato Stuart Lee della facoltà di inglese all’Università di Oxford sul Guardian. “Si tratta dell’unica drammatizzazione professionale del Signore degli Anelli realizzata mentre era in vita Tolkien. All’epoca la BBC non la vedeva come una cosa importante. Questo dimostra quanto l’accoglienza del romanzo sia cambiata, c’era poco interesse negli anni cinquanta mentre ora è un fenomeno globale”.

La scoperta di Lee sarà inclusa nel libro di prossima uscita The Great Tales Never End: Essays in Memory of Christopher Tolkien, contenente una serie di tributi nei confronti d Christopher Tolkien, il figlio di JRR Tolkien che è morto nel 2020.

Catherine McIlwaine, archivista di Tolkien alla Biblioteca Bodleiana e tra gli autori del libro, ha commentato: “Non solo era d’accordo con l’adattamento del suo libro solo pochi anni dopo la pubblicazione, ma voleva essere coinvolto nel lavoro con gli sceneggiatori, per sintetizzare il testo e bilanciare narrazione e dialogo, in modo da rispettare le esigenze radiofoniche in termini di tempi e ritmo. È una scoperta veramente entusiasmante”.

Le due serie erano composte complessivamente da 12 episodi: La compagnia dell’anello venne spalmata nella prima serie in sei episodi da 45 minuti ciascuno, mentre per la seconda serie si decise di comprimere Le due torri e Il ritorno del re in sei episodi da 30 minuti ciascuno. La cosa non fece piacere a Tolkien, come spiega Lee: “Oggi tratteremmo questo testo come se fosse sacro, ma a giudicare da questi script negli anni cinquanta non avevano alcuna idea di quanto sarebbe diventato fondamentale. Se i libri fossero usciti da più tempo, forse i dirigenti della BBC avrebbero deciso di far durare tutti gli episodi 45 minuti, dividendoli in tre serie”.

Come noto, Tolkien era molto diffidente nei confronti degli adattamenti, in particolare quelli realizzati da Walt Disney (disprezzava in particolare Biancaneve e i Sette Nani).

In uno dei documenti presenti nel libro, Tolkien riscrive una scena nella quale Frodo, Sam e Aragorn parlano dei Nazgul. In una prima versione fa descrivere gli spettri a Frodo, in maniera poco naturale: “Ho… ho messo su l’anello. Poi le forme sono diventate terribilmente chiare, e potevo vedere sotto i loro mantelli neri. I loro volti erano bianchi, con crudeli occhi chiari…” Vediamo però che questa versione è stata cancellata, a favore di una nella quale la descrizione è stata affidata al narratore: “Improvvisamente le forme divennero terribilmente chiare. Poteva vedere sotto i loro mantelli neri. Nei loro volti bianchi bruciavano occhi spietati”.

Nel 1981 uscì un radiodramma del Signore degli Anelli, prodotto sempre dalla BBC, considerato uno dei migliori adattamenti della storia. La serie in 13 ore venne interpretata da Ian Holm (Frodo), Michael Horden, Bill Nighy.