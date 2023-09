Dopo un lungo periodo di silenzio, si torna a parlare del nuovo adattamento de Il signore delle mosche, che sarà diretto da Luca Guadagnino. In un’intervista con Collider la produttrice, Lindsey Anderson Beer, ha spiegato infatti come il film si differenzierà dalle precedenti versioni:

Si spinge tantissimo nell’horror psicologico ed è così ricco di drammi dei personaggi, come ci si aspetterebbe da qualcuno come Guadagnino. È spaventoso, ti mette a disagio leggendo [la sceneggiatura], e penso che si rifaccia a una versione più attuale di quella che abbiamo visto in precedenza. Penso che alcune persone abbiano cercato di affrontare questa proprietà intellettuale in modo non così significativo per il giorno d’oggi, perciò penso che l’intero approccio [di Luca Guadagnino] sia stato molto fresco e nuovo.