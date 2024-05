Sigourney Weaver è in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu, il primo film di Star Wars a entrare in produzione dall’uscita di L’ascesa di Skywalker nel 2019.

La notizia è stata diffusa dalla newsletter TheInSneider e confermata poi dall’Hollywood Reporter.

Non sono noti i dettagli del ruolo che andrebbe a interpretare l’iconica attrice che ha già partecipato, come noto, a franchise fantascientifici come Alien e Avatar.

A dirigere la pellicola Jon Favreau, che produrrà assieme a Kathleen Kennedy e Dave Filoni della Lucasfilm. Nel cast rivedremo ovviamente Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il mandaloriano protagonista della serie The Mandalorian, andata in onda per tre stagioni con spinoff come The Book of Boba Fett e Ahsoka.

Le riprese inizieranno prossimamente, l’uscita è prevista per il 22 maggio 2026.

Classifiche consigliate