In un’intervista con Vulture, John Woo ha parlato delle sfide legate a Silent Night, suo nuovo action movie attualmente in post-produzione.

La pellicola, che vede come protagonista Joel Kinnaman, ha infatti una particolarità: è interamente senza dialoghi. Per realizzarla, il cineasta, che negli Stati Uniti ha diretto film ad alto budget come Face/ Off e Mission: Impossible 2, ha dovuto così cambiare il proprio metodo di lavoro.

Ecco le sue parole:

[È] un film molto interessante, è interamente privo di dialoghi. Mi ha permesso di usare le immagini per raccontare la storia, per raccontare come si sente il personaggio. Usiamo la musica al posto del linguaggio visto che il film è tutto incentrato sulla vista e sul suono. Il budget era un po’ limitato e i tempi stretti, ma mi ha fatto cambiare il mio stile di lavoro. Di solito, per un grande film, uno per uno studio, giriamo tanto materiale e poi decidiamo in sala di montaggio. Ma in questo film ho cercato di combinare le cose senza farlo, e quindi mi sono dovuto imporre di usare un nuovo tipo di tecnica. Alcune scene erano di due o tre pagine, ma ho fatto tutto in una sola ripresa.

L’opera segue la storia di un padre che sprofonda negli inferi per vendicare la morte del suo giovane figlio.

