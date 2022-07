Simon Pegg trova il fandom di Star Wars molto più “tossico” di quello di Star Trek

Durante un’ospitata in radio da Jim and Sam rsu SiriusXM, Simon Pegg ha parlato dei mondi di Star Wars e Star Trek dopo essere apparso in entrambi i franchise.

L’attore ha fatto un confronto tra i due fandom definendo quello di Guerre stellari il più tossico:

In tutta sincerità, soprattutto dopo essermi scaldato in prima persona sui prequel, i fan di Star Wars sembrano essere i più tossici al momento. So che le mie parole verranno considerate provocatorie.

L’attore ha fatto anche un mea culpa per aver criticato in passato un personaggio nei prequel, Jar Jar:

Insomma, ne sono uscito… e mi sono scusato per le cose che ho detto su Jar Jar Binks. C’era un attore dietro quel personaggio e ha ricevuto così tanto fango… era un essere umano. Ha sofferto tanto a causa di tutto quell’odio e mi sento così in colpa per aver dato anche il mio contributo.

Ha poi aggiunto:

Trovo che i fan di Star Trek siano sempre stati molto, molto inclusivi visto che Star Trek ha al centro la diversità, è sempre stato così dal 1966. Non c’è nessuno a dire: “Oh, tutto a un tratto fanno i woke” perché è sempre stato così sin dall’inizio, parliamo di una saga già avanti da tempo. Con Star Wars è arrivata più diversità in seguito e tutti hanno cominciato a lamentarsene, lo trovo davvero triste.

Fonte