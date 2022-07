Simon Pegg era geloso quando J.J. Abrams ha abbandonato il franchise di Star Trek per quello di Star Wars

Intervistato da Jim Norton & Sam Roberts (via CinemaBlend) Simon Pegg si è nuovamente ritrovato a parlare di Star Trek e di Star Wars.

L’attore ha rivelato di aver provato un po’ di gelosia quando ha scoperto che J.J. Abrams avrebbe “abbandonato” il franchise di Star Trek per dirigere il settimo film di Star Wars:

Ho scoperto che J.J. Abrams stava per fare Star Wars con una mail che ne parlava. Mi sentii un po’ geloso, del tipo “Oh, papà ci sta abbandonando per altri bambini”. Perché ha diretto Star Trek. Ora entrerà in intimità con Star Wars… che bello [con sarcasmo]. Ma poi abbiamo cenato assieme e mi ha detto “Oh, vuoi venire a interpretare un pesce?”, e io ero tipo “Certo!”.