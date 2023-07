In occasione di un’intervista con Men’s Health, Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) ha spiegato non solo di essere “abbastanza sicuro” di avere un ruolo in Avengers: The Kang Dynasty, ma ha inoltre parlato di un personaggio con cui vorrebbe condividere la scena.

Si tratta di Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani: “Prima di tutto, è canadese anche lei. E poi è fantastica, nonostante le poche volte che ci siamo incontrati, ho capito che è una persona splendida. Sono emozionato all’idea di condividere la scena con tutte le persone fantastiche entrare nell’universo, ma lei ha una marcia in più. Mi è rimasto impresso quanto sia grande il suo amore per questo mondo, è evidente quanto adori la posizione in cui si trova. Mi ricorda un po’ me stesso per certi versi, perché anche lei è sempre stata una grande fan della Marvel. E anche per lei è surreale, è stato un sogno per lei tanto quanto lo è stato per me“.

Al momento, ricordiamo, non è chiaro quando Simu Liu tornerà a interpretare Shang-Chi nell’universo Marvel.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate