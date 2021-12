All’inizio mi sono opposto. Ricordo che alla prima prova costume ho detto: “Ma questo è il primo supereroe che corre in giro con le scarpe? Dovrebbe indossare, non so, stivali o roba simile“. Non la vedevo allo stesso loro modo. Una volta sul set mi sono reso conto: “Ok, in effetti è un figo“. È una cosa che lo rende più umano.

In una recente intervista con Inverse, ha parlato dei costumi di. L’attore ha ammesso di non aver apprezzato una scelta in particolare all’inizio, ovvero le Air Jordan che indossa per tutto il corso della pellicola:

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo).

