La storia mai raccontata di Sir Christopher Lee sarà svelata in un documentario incentrato sulla vita dell’attore.

Il regista Jon Spira ha avuto accesso all’album personale dell’attore e a 100 interviste dagli archivi del British Film Institute, decidendo così di raccontare tutto in The Life and Deaths of Christopher Lee con il contributo di amici, membri della famiglia e registi famosi dell’attore scomparso nel 2015.

Il cineasta ha spiegato a BBC che la vita dell’attore era “una storia incredibile” che attendeva di essere raccontata. Ha ad esempio parlato della carriera militare di Lee durante la Seconda guerra mondiale che è sempre stata avvolta nel mistero.

“Visto che sapeva parlare diverse lingue, è stato coinvolto nei servizi segreti in missioni di cui si è sempre saputo molto poco” ha spiegato Spira. “Suo cugino era Ian Fleming e molte persone pensano che sia stato proprio lui a ispirare James Bond“.

Ha poi aggiunto: “Avrei potuto lavorare a due documentari, ecco perché lo abbiamo chiamato The Life and Deaths of Christopher Lee, perché la sua vita è una storia, e la sua carriera un’altra“.

Il documentario è narrato da una marionetta ritraente l’attore realizzata dalla squadra dietro i film animati di Wes Anderson e con la voce di Peter Serafinowicz.

Ecco la prima immagine:

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate