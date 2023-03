La sirenetta: ecco l’action figure di Ariel targata Mattel

In attesa di vedere il trailer (che dovrebbe essere mostrato durante la serata degli Oscar) la Mattel ha diffuso online un’immagine della bambola della nuova iterazione di Ariel dal film in live-action di La Sirenetta, progetto Disney in uscita nelle sale a maggio.

Potete vedere l’immagine della figure qua sotto:

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

FONTE: ComicBook.com