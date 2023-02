La Sirenetta: il film di Rob Marshall sarà pronto a fine marzo

Era il maggio del 2016 quando si venne a sapere che la Disney stava sviluppando un remake live action de La Sirenetta: l’anno dopo Rob Marshall venne annunciato come regista del film. Sono passati sei anni da allora, e finalmente la pellicola (girata in parte anche in Italia nel 2021) è quasi pronta ad arrivare al cinema dopo oltre un anno e mezzo di post-produzione. Anzi, sarà pronta ben prima di arrivare al cinema, come rivela lo stesso Rob Marshall in una nuova intervista pubblicata da Collider. Informazioni che peraltro noi di BadTaste possiamo confermare: una nostra fonte ci ha infatti confermato che la post-produzione del film continuerà per tutto febbraio e poi dovrebbe concludersi verso la fine di di marzo.

Spiega Marshall:

Sto terminando La Sirenetta proprio ora. Ci sono voluti 4 anni e mezzo. Il COVID è arrivato proprio nel bel mezzo della lavorazione. Mancava una settimana all’inizio delle riprese e abbiamo interrotto tutto, e poi siamo tornati. È il film più complesso a cui abbia mai lavorato, per via degli effetti visivi e del modo in cui li abbiamo creati. In pratica ogni momento dell’intero film viene coreografato, perché non c’è forza gravità, siamo sott’acqua. Come fare tutto questo? Abbiamo dovuto trovare dei modi.

Questo film sarà probabilmente terminato entro la fine di marzo. Sarà interessante, a quel punto, pensare a quale sarà il mio prossimo progetto, chiedermi “Ora dove voglio andare? Quale mondo voglio esplorare?” Cerco di non ripetere me stesso. Avrei potuto fare Chicago 2, 3, 4, ma non vedevo l’ora di imbarcarmi in Memorie di una Geisha, per esempio, cambiando completamente cultura e attori.