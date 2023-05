In un’intervista con EW, Jodi Benson, voce di Ariel nel film animato de La Sirenetta, ha parlato del live action (LEGGI LA RECENSIONE), ora nelle sale. Nel nuovo film, sono stati apportanti alcuni aggiustamenti, ad esempio nel testo di certe canzoni, tra cui la celebre “Baciala” (qui tutti i dettagli).

La doppiatrice difende con decisione tale scelta; ecco le sue parole:

Dobbiamo essere consapevoli della nostra crescita come esseri umani e di ciò che è importante ora e di ciò che forse non lo è più. Le cose cambiano. Dobbiamo accettarlo. Credo che Rob [Marshall, regista] e John [DeLuca, produttore] abbiano fatto un ottimo lavoro in questo senso, rendendo comunque omaggio e onore al nostro film originale. Ma bisogna crescere. È molto importante rimanere al passo con la realtà, con quello che succede intorno a noi. Dobbiamo essere consapevoli. Quindi gli aggiustamenti e i perfezionamenti che hanno dovuto fare sono stati necessari, ma sono stati fatti in modo splendido e ne sono davvero molto entusiasta.