L'embargo sulle recensioni internazionali di La Sirenetta, il remake live action del classico Disney diretto da Rob Marshall, è terminato

Halle Bailey è una Ariel perfetta in un remake senza originalità

Mi aspettavo che nei 40 minuti aggiuntivi del remake venisse inclusa qualche spiegazione di sorta sull’esilio di Ursula in modo tale da creare più empatia con lei (ma forse in Disney si tengono da parte la cosa per un qualche prequel) […] In aggiunta ai trionfi al box-office, la Disney usa questi remake per rifinire alcuni momenti che non sono invecchiati bene e sono per lo più ben fatti, ma sta diventando sempre più difficile giustificare questi progetti come niente di più che dei progetti che acchiappano quattrini con la nostalgia o esche per abbonati se non riesci a eguagliare o superare i momenti che li hanno resi iconici – Insider

La sirenetta: Halle Bailey e Melissa McCarthy fugano ogni dubbio sul valore del film

Il regista di Chcago Rob Marshall rischia di annegare il pubblico negli effetti visivi, ma ancora il remake del classico Disney trovando il giusto cast per reinventare ruoli iconici […] Fra gli occhi spalancati di Halle Bailey e l’eccessiva villain tentacolare di Melissa McCarthy, il film è vivo – ma non in una forma zombificata come certi fallimenti celebri come Dumbo o Pinocchio – ma in una maniera che dà al pubblico qualcosa di magico con cui identificarsi e freschi sogni di sirena ai quali aspirare – Variety

Un remake che non può rivaleggiare col Classico del 1989

Halle Bailey è la cosa migliore di questo film ma, nonostante un team d’indiscusso talento, questo rifacimento live action non può competere con la magia del 1989 […] La sirenetta non è carente in quanto a talento o buona volontà del pubblico – il regista Rob Marshall ha fatto faville con Il ritorno di Mary Poppins – ma il richiamo della sirena del presunto trionfo al botteghino è stato comunque affondato. C’è la terraferma in vista e ad affiorare è lo stesso terreno su cui la Casa di Topolino è stata costruita: ovvero il realizzare che certe storie – le più magiche – sono migliori se raccontate con l’animazione – The Guardian

La sirenetta, un remake che annega nel déjà vu

Halle Bailey brilla, ma il remake live action di La sirenetta diretto da Rob Marshall quasi annega nel déjà vu. […] Le domande sollevate da questo adattamento così’ fedele cono familiari, ma dare risposte importa fino a un certo punto. La nostalgia ripaga in dollari, le azioni correttive in pubblicità. Per i profitti del conglomerato globale, rifare i classici vale la candela – The Hollywood Reporter

La sirenetta brilla grazie alla nostalgia e ad Halle Bailey

Il film riesce a bilanciare l’arduo compito di trattare il materiale alla base col dovuto rispetto e sincera riverenza senza restare incatenato da ciò. Da questo punto di vista, La sirenetta è sia ben fatto da vedere che soddisfacente vincendo la sfida principale del consentire a genitori e figli di creare dei ricordi di visione condivisa – CNN

