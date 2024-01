Prosegue l’avvicinamento di Skydance a Paramount Global. Nuove indiscrezioni rivelano infatti che la compagnia di David Ellison (produttore di film come Top Gun: Maverick e di serie blockbuster come Reacher)

Secondo quanto riporta Bloomberg, Ellison ha fatto un’offerta preliminare per acquisire le quote di Shari Redstone in National Amusements, la compagnia di famiglia che controlla l’80% delle quote (in termini di diritto di voto, non di azioni) di Paramount Global.

Ellison sarebbe interessato principalmente allo studio cinematografico Paramount Pictures, ma per Redstone è tutto o niente. L’accordo quindi sarebbe condizionato alla possibilità di fondere Skydance e Paramount Pictures, e vendere il resto degli asset (come le tv via cavo e broadcast come la CBS), cosa che potrebbe non piacere agli azionisti di maggioranza di Paramount Global come Warren Buffett. Per contrastare ciò, l’intenzione sarebbe quello di rendere privata la compagnia.

Fonte: Bloomberg

