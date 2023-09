TMZ scrive che Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth, sarebbe in fin di vita e avrebbe non più di una settimana davanti a sé.

Nel sito possiamo leggere che:

Un manager del cantante degli Smash Mouth ci ha detto che Steve ha lottato con l’abuso di alcol per tutta la sua vita, e ora è arrivato all’ultima fase della cirrosi epatica per la quale, fino a poco tempo fa, aveva ricevuto cure in ospedale.

Il cantante sta ora ricevendo cure a casa e, sempre il manager di cui sopra, non avrebbe più di sette giorni ancora da vivere. Due anni fa, Harwell aveva annunciato il ritiro dalle scene dopo essere apparso visibilmente alterato sul palco di un concerto nell’upstate New York in cui aveva anche aggredito verbalmente il pubblico (via TMZ). Prima ancora, nel 2020, un concerto della band tenutosi senza osservare alcun protocollo anti-contagio si era trasformato in un verso e proprio cluster di COVID (MAGGIORI DETTAGLI QUA).

Il rapporto degli Smash Mouth col mondo del cinema passa inevitabilmente attraverso il brano “All star” contenuto nel loro secondo album, Astro Lounge. Il video musicale proponeva le immagini di Ben Stiller e degli altri membri del cast di Mystery Men, film supereroistico di stampo comico di fine anni ’90.

Ma è soprattutto grazie ai titoli di testa del primo Shrek che la canzone è diventata un vero e proprio classico di quegli anni.

FONTE: TMZ

