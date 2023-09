TMZ scrive che Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth, sarebbe in fin di vita e avrebbe non più di una settimana davanti a sé.

Nel sito possiamo leggere che:

Un manager del cantante degli Smash Mouth ci ha detto che Steve ha lottato con l’abuso di alcol per tutta la sua vita, e ora è arrivato all’ultima fase della cirrosi epatica per la quale, fino a poco tempo fa, aveva ricevuto cure in ospedale.

Il cantante sta ora ricevendo cure a casa e, sempre il manager di cui sopra, non avrebbe più di sette giorni ancora da vivere. Due anni fa, Harwell aveva annunciato il ritiro dalle scene dopo essere apparso visibilmente alterato sul palco di un concerto nell’upstate New York in cui aveva anche aggredito verbalmente il pubblico (via TMZ). Prima ancora, nel 2020, un concerto della band tenutosi senza osservare alcun protocollo anti-contagio si era trasformato in un verso e proprio cluster di COVID (MAGGIORI DETTAGLI QUA).

AGGIORNAMENTO

È il Rolling Stone magazine a pubblicare una nota diramata dal band manager degli Smash Mouth Robert Hayes che ha comunicato il decesso del cantante. Harwell aveva 56 anni.

Nella nota di Hayes possiamo leggere:

Steve si era ritirato dalle scene e dagli Smash Mouth da due anni ormai, e la band continua a fare tour con il nuovo cantante Zach Goode. Detto ciò, il lascito di Steve vivrà attraverso la musica. Con Steve, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e hanno raggiunto la vetta delle classifiche con due singoli al numero 1, cinque singoli nella Top 40, tre singoli nella Hot 100, quattro album nella Billboard 200 e una nomination ai Grammy, per non parlare delle centinaia di brani usati in film e televisione e, naturalmente, delle apparizioni musicali in Shrek […] La voce iconica di Steve è una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Amava i fan e amava esibirsi. Steve Harwell è stato un vero originale americano. Un personaggio “più grande della vita”larger than life” che è esploso nel cielo come un fuoco d’artificio. Steve dovrebbe essere ricordato per la sua concentrazione incrollabile e la sua determinazione appassionata nel raggiungere le vette del successo pop. E il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con una limitata esperienza musicale rende i suoi successi ancora più notevoli. I suoi unici strumenti erano il suo fascino e carisma irresistibili, la sua ambizione spericolata e i suoi “cajones” giganti. Ha vissuto una vita al 100 percento. Bruciando luminosamente attraverso l’universo prima di spegnersi.

Il rapporto degli Smash Mouth col mondo del cinema passa inevitabilmente attraverso il brano “All star” contenuto nel loro secondo album, Astro Lounge. Il video musicale proponeva le immagini di Ben Stiller e degli altri membri del cast di Mystery Men, film supereroistico di stampo comico di fine anni ’90.

Ma è soprattutto grazie ai titoli di testa del primo Shrek che la canzone è diventata un vero e proprio classico di quegli anni.

A ciò, si aggiunge anche la cover della canzone dei The Monkees “I’m a believer” impiegata nella scena di chiusura del primo film.

FONTE: TMZ

