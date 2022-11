Smile: il regista ha già delle idee da esplorare per un eventuale sequel

Con 210,3 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 20 milioni di dollari, è scontato pensare che Smile sia destinato ad avere un sequel.

In una recente intervista con Comicbook, il regista Parker Finn ha alluso a questa possibilità chiarendo fin da subito che non intende ripetersi:

Credo che ci siano modi emozionanti per scoprire di più del mondo di Smile, ma sarebbe qualcosa di sorprendente e inaspettato per il pubblico.

Ha poi aggiunto:

Ho realizzato Smile con l’intento di renderlo un film indipendente, con una storia tutta sua. Non avrei mai immaginato che ci sarebbe stata così tanta richiesta per un sequel. Ma detto questo, ci sono sicuramente cose all’interno del film che sono rimaste volutamente inesplorate e che sarebbe interessante approfondire, oltre a cose che non abbiamo potuto fare con il primo sia per questioni di budget che di tempo.