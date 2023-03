Smile: l’horror sarà in streaming su Paramount+ dal 6 aprile, lo studio punta al sequel

Con un budget di 17 milioni di dollari e un incasso globale di ben 217 milioni, Smile, il film horror diretto da Parker Finn è stato uno dei casi cinematografici del 2022 e, ora, si appresta a debuttare in streaming su Paramount Plus.

Smile sarà disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma a partire dal 6 aprile.

Ma non è tutto. Dall’Hollywood Reporter arriva la notizia che il regista Parker Finn ha siglato un accordo di prelazione pluriennale con la Paramount per scrivere, dirigere e produrre pellicole horror. Ovviamente la major punta ad avere un sequel di Smile, ma non è ancora chiaro se sarà effettivamente questo il prossimo progetto del filmmaker.

Smile, la sinossi:

Dopo aver assistito al drammatico e traumatico incidente che coinvolge un paziente, la dottoressa Rose Cotter inizia ad essere testimone di eventi spaventosi che non può spiegare. Rose deve affrontare il suo passato per sopravvivere alla sua nuova, terrificante realtà. Smile è un film horror psicologico statunitense del 2022 scritto e diretto da Parker Finn (al suo debutto da regista), basato sul suo corto del 2020 Laura Hasn’t Slept. Il film ha come attori Sosie Bacon, Jessie T. Usher e Kyle Gallner.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete l’arrivo in streaming di Smile? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter