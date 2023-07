In un’intervista con Vulture, Samuel L. Jackson ha raccontato un aneddoto sulla realizzazione di Snakes on a Plane, action thriller che lo vede protagonista uscito nel 2006.

La storia racconta di un agente federale che deve scortare un testimone di un omicidio su un volo, dove vengono liberati dei serpenti per ucciderlo. L’attore rivela in particolare quanto fosse entusiasta di prendere parte a un film di mostri e di aver lottato con la casa di produzione affinché il titolo rimasse tale.

Ecco le sue parole:

Ho visti praticamente tutti i film di mostri. Ho sposato un mostro venuto dallo spazio, Il mostro della laguna nera, molti Dracula, Frankenstein, Blob – Fluido mortale. E i film giapponesi, i [film su] Godzilla e quelli su Mothra e tutte queste cose. Tutti vogliono scappare da un mostro. Così ho finito per fare qualcosa come Blu profondo, perché era qualcosa del genere: “Ok, sto scappando da un mostro. È uno squalo enorme, ma sto scappando da lui”. Quando ho sentito parlare di Snakes on a Plane, avevo appena fatto Codice 51 con il regista [Ronny Yu, ndr.]. Così l’ho chiamato e gli ho chiesto: “Farai un film intitolato Snakes on a Plane? È quello che penso?” E lui: “Sì, [racconta di] un aereo pieno di serpenti velenosi che vengono liberati“. E io: “Oh, c*zzo, posso partecipare?“.

Così ha chiamato la New Line, che era entusiasta. Ho firmato e poi non so cosa sia successo. Nel mezzo di tutto questo, il regista è stato licenziato. Mi sono detto: “Oh, beh, lo farò comunque. Fanc*lo”. Quando sono arrivato lì, stavano cercando di cambiare il nome del film in qualcosa come Pacific Flight 121, “perché non vogliamo svelarlo [che ci sono serpenti]”. Io allora dico: “È esattamente quello che dovete fare! Che diavolo vi prende? Ho firmato per Snakes on a Plane e vi garantisco che il pubblico sarà molto più entusiasta di Snakes on a Plane che di Pacific Flight 121“.