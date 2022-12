Snowpiercer: Song Kang-Ho spiega perchè lavorare con Chris Evans lo ha sorpreso

In un’intervista video con Vanity Fair, Song Kang-Ho ha spiegato perché lavorare con attori americani, e in particolare col protagonista Chris Evans, per il film Snowpiercer (LEGGI LA RECENSIONE) lo abbia sorpreso.

Il noto interprete coreano, visto in Parasite e di recente ne Le buone stelle, ha spiegato infatti di avere capito in quell’occasione le differenze nell’approccio alla recitazione tra gli attori americani e quelli del suo Paese. Ecco le sue parole:

Lavorare con gli attori americani è stato sorprendente. A cominciare da Chris Evans… Era il primo giorno di lettura del copione, solo gli attori principali, pochi di noi, ma gli attori americani avevano imparato a memoria tutte le battute dell’intero copione! Mi sono detto…allora, gli attori coreani non memorizzano l’intero copione. Lo imparano a memoria un po’ alla volta, in base a ciò che viene girato giorno per giorno, e lo provano. Questo è il tipo di preparazione completa che avevano gli attori americani. Un’altra differenza è che gli attori americani erano estremamente preoccupati di non sbagliare una ripresa. Quindi, gli attori coreani possono fare brutte riprese, ma gli attori americani sarebbero estremamente dispiaciuti di averne sbagliata una. Si sentivano dispiaciuti di essere loro a bloccare la produzione. Questa è stata una cosa molto importante che ho notato in loro, ed è stata un po’ sorprendente perché gli attori coreani sbagliano molte riprese.

Nel film di Bong Joon-ho, uscito nel 2014 e tratto dalla graphic novel Le Transperceneige, narra di un gruppo di sopravvissuti che, durante una nuova era glaciale causata da un esperimento fallito, viaggia su un treno speciale che non si ferma mai. Le differenze fra i passeggeri, però, portano presto alla rivolta. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Youtube