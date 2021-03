Ieri, nel tardo pomeriggio, vi abbiamo fatto vedere il nuovo teaser trailer delladi Justice League dedicato ain cui abbiamo potuto ammirare nuovamente il Bat-tank del Crociato di Gotham. A margine del debutto online di questo nuovo promo, la Warner ha diffuso in rete (via ImpAwards ) anche un poster inedito dedicato all’Uomo Pipistrello.

Potete ammirarlo direttamente qua sotto:

Ma non è tutto: sempre restando in tema Batman, Twitter ha lanciato un paio di nuove emoji della Snyder Cut che hanno, come controindicazione, quella di svelare l’identità della persona che si nasconde dietro al costume del supereroe della DC Comics, ovvero Bruce Wayne.

Terminiamo questa nuova rassegna di notizie collegate alla Snyder Cut segnalando quanto riportato su Reddit. Zack Snyder ha confermato quello che già sospettavamo dopo aver visto il filmato dedicato a Batman: l’arrivo online altri teaser dedicati agli altri iconici personaggi della pellicola.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile su HBO Max (e in Italia in digitale) il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo nei commenti qua sotto!