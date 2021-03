LEGGI ANCHE: Questa non è una recensione della Snyder Cut

, il CEO di WarnerMedia, a pubblicare su Twitter le foto di alcuni giganteschi banner (strategicamente piazzati su un edificio che ospita uno store AT&T) delladi Justice League.

Il film, lo ricordiamo, arriverà su HBO Max a partire dal prossimo 18 marzo. In Italia, in Germania, in Inghilterra e in Irlanda, in tutti i paesi in cui è attiva Sky, la Snyder Cut verrà proposta, senza alcun costo aggiuntivo, all’interno del pacchetto cinema. Dopo la prima visione di venerdì prossimo sarà disponibile on-demand in esclusiva su Sky Cinema e su Now TV. Finita la finestra di esclusiva Sky, che dovrebbe essere di circa un mese, sarà poi acquistabile e noleggiabile sulle varie piattaforme digital.

Qua sotto potete ammirare gli scatti diffusi da Kilar:

Come ha poi specificato un follower del CEO, più che di banner si tratta di frame del final trailer proiettato su un megaschermo:

I spent an hour and a half outside Friday afternoon just to watch the trailer every time it played. I. AM. SO. READY! pic.twitter.com/vMBMRD4F2U — 🅺 🅴 🅼 🅴 🅸 🆄 🅽 #GoYou (@thboywonder) March 15, 2021

Vi ricordiamo che domani mattina potremo pubblicare la nostra videointervista con Zack Snyder realizzata durante il junket virtuale della pellicola.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

Quando attendete questa nuova versione della Justice League curata da Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!