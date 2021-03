Il supervisore degli effetti visivi della, ha parlato con Collider delle scene aggiuntive girate per la pellicola, nello specifico quelle relative all’incubo di Batman.

Tornare sul set lo scorso in autunno non è stato molto facile:

È stato molto difficile girarle. Gli Stati Uniti erano sotto un rigido lockdown, c’erano molti problemi legati al Covid e diverse difficoltà legate al portare una troupe sul set. Alla fine ci sono riusciti, anche se solo per girare un paio di momenti. Abbiamo aggiunto in digitale The Flash visto che Ezra Miller non poteva essere sul set, ma anche altri attori non disponibili-

La sequenza è ambientata in un mondo immaginario, abbiamo girato tutto con green screen con alcune auto vere, poi abbiamo aggiunto lo sfondo, perciò non importava dove fosse ogni attore. A patto di riprenderli con green screen alle spalle non ci sarebbero stati problemi visto che avremmo sistemato tutto in post-produzione.