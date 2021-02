Ieri abbiamo visto il trailer finale dellae i più attenti alle “robe dell’internet” avranno subito notato che, al termine del filmato, ildi Jared Leto si rivolge apronunciando un’espressione ben nota grazie a un meme: “We live in a society”.

Facciamo un piccolo riassunto per tutte le persone meno avvezze alle amenità del web.

Il meme in questione veniva usato, in passato, da tutti quegli individui, appartenenti per lo più alla subcultura degli Incel, che non si riconoscevano nella società moderna e volevano mettere in evidenza lacune, fallimenti e ipocrisie della suddetta società postando dei meme del Clown principe del crimine di Gotham. Nelle immagini in questione, le parole venivano spesso associate all’iconico Joker di Heath Ledger dal Cavaliere Oscuro anche se, nella pellicola di Christopher Nolan, questa battuta non veniva mai detta. Come talvolta avviene con questi fenomeni social, il meme è poi andato in “ipersonno” analogamente a Ripley nella saga di Alien, in attesa di venire risvegliato. Le stelle si sono inevitabilmente riallineate nel 2019, con l’arrivo nei cinema del Joker di Todd Phillips: a ereditare la frase mai pronunciata da Heath Ledger fu pertanto Joaquin Phoenix. Ma, anche in questo caso, si trattava di un’attribuzione apocrifa.

Ed eccoci arrivare alla Snyder Cut in cui, finalmente (?), al Joker di Jared Leto vengono ficcate in bocca le fatidiche parole.

E le cateratte dei social si sono aperte.

La reaction più illustre è stata, di certo, quella del diretto interessato, Jared Leto che ha diffuso il seguente Tweet:

We live in a society https://t.co/3OaJxZlfOy — JARED LETO (@JaredLeto) February 14, 2021

Qua sotto, un po di reazioni viste sempre su Twitter:

The snydercut trailer really had Joker saying We Live in a Society 😭 pic.twitter.com/H5qSc2FeSY — . (@BatmanCurated) February 14, 2021

It's not a real movie. It's never been a real movie — Carlos A. Morales (@CarlosAlonzoM) February 14, 2021

IM FUCKING CRYING JOKER ACTUALLY SAID "WE LIVE IN A SOCIETY" LMAOO pic.twitter.com/9sHizj6OkV — Star @ P5S (@Star_Powerup) February 14, 2021

I was about to ask how long until "We live in a society" starts trending but pic.twitter.com/0yZw9sB5PI — Casey "Spooky" Wendel (@dykeules) February 14, 2021

Me when Joker said “We live in a society” #SnyderCut pic.twitter.com/GtsWcc3MeM — Barra | BLM (@ThatBmanGuy) February 14, 2021

since for some reason this is doing Numbers™ I just want to confirm that I have absolutely no interest in the Snyder cut thank you xo — Dr Jake Fishbowl ✨ (@_shannon93) February 14, 2021

me being forced to give kudos to Snyder for having the Joker drop "we live in a society" pic.twitter.com/GkCDGTLVra — dune opinions account (@fellawhomstdve) February 14, 2021

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate della reaction di Jared Leto al trailer finale della Snyder Cut? Ditecelo nei commenti!