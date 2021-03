Mancano circa due settimane all’arrivo disu HBO Max (in Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali), quella che ai fan è sempre stata nota come la

Per l’occasione Junkie XL (Tom Holkenborg) ha cominciato a promuovere il film parlandone con la stampa. Nel corso di un’intervista recente, il compositore ha svelato che il lavoro fatto sulla versione di 4 ore del film si è rivelato completamente diverso rispetto a quello fatto inizialmente prima di essere sostituito da Danny Elfman:

Ho la sensazione di avere idee migliori oggi… la versione di due ore a cui stavo lavorando nel 2016 e nel 2017 era esclusivamente martellante, dall’inizio alla fine. Ora la gente vedrà questo film e le sue scene d’azione pazzesche, accostate a dieci o quindici minuti di narrazione dove capisci davvero in che mondo di trovi, da dove vengono questi personaggi e cosa c’è in gioco. Perciò non c’è solo azione dall’inizio alla fine, è un’esperienza di quattro ore ben bilanciata. C’erano cose nella colonna sonora originale creata per Justice League che erano fantastiche, ma sono diventate tossiche dopo che mi hanno dato il benservito.

Ha poi svelato di aver creato un nuovo tema per Batman:

Batman è un personaggio molto tormentato, ma la cosa bella di Batman è che non è un vero supereroe rispetto agli altri personaggi. È soltanto un tizio con molti soldi. Con un passato molto tormentato, anche se con questo film ci siamo concentrati di meno su quello e un po’ di più sulla motivazione per unire la squadra, che è il suo obiettivo principale.

Qui sotto potete ascoltare il primo brano:

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile su HBO Max (e in Italia in digitale) il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Quanto la attendete? Ditecelo nei commenti qua sotto!