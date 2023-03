So cosa hai fatto, Freddie Prinze Jr. ricorda il pessimo rapporto col regista Jim Gillespie

In una puntata del podcast da lui condotto, Freddie Prinze Jr. ha rivolto parole molto dure nei confronti di Jim Gillespie, regista di So cosa hai fatto, film cult del 1997 in cui interpreta uno dei co-protagonisti, Ray Bronson. La presunta tensione tra i due è iniziata perché Gillespie voleva affidare il ruolo a Jeremy Sisto, ma lo studio e lo sceneggiatore Kevin Williamson volevano invece Prinze Jr. Ecco le parole di quest’ultimo:

Glielo concedo, credo si chiami Jim, non ha fatto una piega. Non c’è stata alcun comportamento passivo-aggressivo, che odio: è stato molto diretto nel dire: “Non ti voglio in questo film“. Quando si tratta del primo lavoro e si sentono quelle parole, ti distruggono. Ti distruggono e basta.

L’attore aggiunge che il regista gli lasciava delle “note da psicopatico” sul set, come “non aprire la bocca perchè sembri stupido quando lo fai“. Per questo, Prinze Jr. stava quasi per lasciare il film:

Era una lotta per finire il lavoro ogni giorno. Quel film mi ha fatto soffrire ogni singolo giorno. Tuttavia, in un certo senso mi ha preparato a questo lavoro. Sarò per sempre grato a Jim per essere stato un tale str*nzo, perché non ne ho mai incontrato uno simile da allora… Nessun altro regista che ho conosciuto ha pensato che oltrepassare quei limiti fosse normale. Sono stato preparato per tutti gli str*nzi meno str*nzi del settore.

Sempre a proposito di So cosa hai fatto, in un’intervista con TooFab l’attore ha poi smentito le voci secondo cui è “in trattativa” per riprendere il ruolo nel sequel del film, attualmente in sviluppo alla Sony. Ecco le sue parole:

Non mi è stato offerto nulla, niente. L’hanno detto solo per creare un po’ di entusiasmo. Non ho parlato con nessuno della loro società, i miei agenti non hanno ricevuto alcuna offerta da loro. Ho avuto una conversazione con la regista qualche giorno dopo l’annuncio, solo per dirle: “Ehi, ma che diavolo? Perché dicono che sarò in un film che probabilmente non farò?“. E lei mi ha detto: “Lascia che ti proponga l’idea“. Quindi mi ha parlato dell’idea, ma non ho detto di sì, non ho ricevuto un’offerta. Non ho motivo di mentire a nessuno, non sono coinvolto. Farò solo cose che mi piacciono e lavorerò con persone che mi piacciono e questa volta non ci saranno margini di manovra. Ho sbagliato la prima volta, questa volta voglio solo fare cose che mi appassionano.

L’attore poi condivide le sue speranze per il nuovo film:

Vorrei che fosse decisamente realistico. Non credo che ci sia bisogno di qualcosa di soprannaturale. Non vorrei vedere qualcuno tornare in vita. Non mi piace, mi fa pensare ai vecchi film degli anni ’80 come Bolle di sapone… ecco come mi sentirei se tutti tornassero a posto o se Ben Willis [il killer del primo film] dicesse: “Sono tornato di nuovo, 20 anni più vecchio, non riesco a muovermi così bene, è l’artrite“. Speriamo che trovino un organico e che basino tutto sulla realtà. La cosa bella di So cosa hai fatto è che c’erano quattro persone che provavano sentimenti molto diversi su un evento orribile. C’era la rabbia di [Barry, interpretato da Ryan Phillippe], il senso di colpa di [Jennifer Love Hewitt, interprete di Julie], la paura di Sarah [Michelle Gellar, interprete di Helen] e il mio rimpianto. Tutto questo era [farina del sacco di] Kevin Williamson. È questo che l’ha reso speciale, erano quattro persone che reagivano onestamente, tutte e quattro con cui identificarsi in modo diverso. Non so se avranno 4, 5, 10 figli, nessun figlio, non so cosa faranno. Ma spero che rimanga radicato nella realtà. Penso che sia il modo migliore per fare horror, in alternativa devi impegnarti completamente nel Freddy Krueger di tutto questo. Che è fantastico, sono i miei film preferiti, ma sono ridicoli. Quindi devi capire come adattarti o dartela a gambe.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film originale:

In una cittadina del North Carolina due coppie di adolescenti festeggiano la fine della scuola. Dopo aver fatto baldoria in un bar, si lanciano in una folle corsa in auto, ma la loro felicità si infrange dietro una curva: uno sconosciuto viene investito e forse ucciso. Preoccupati del possibile arresto per omicidio, i quattro prendono una decisione che cambierà per sempre le loro vite: sbarazzarsi del cadavere gettandolo in mare…

Cosa ne pensate delle parole di Freddie Prinze Jr. su Jim Gillespie So cosa hai fatto? Lasciate un commento!

FONTE: TooFab/ Apple Podcast