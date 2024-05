Dallo scorso anno, è in sviluppo alla Sony il sequel di So cosa hai fatto, cult del 1997 con Jennifer Love Hewitt, la cui regia è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge).

In un’intervista con Entertainment Tonight, Hewitt ha aggiornato sul progetto:

Credo che dovrebbe essere chiamato “Saprò per sempre cosa hai fatto“. È in sviluppo, è in pentola. Ho risposto a un paio di telefonate preliminari e intanto sto ricevendo tantissimi messaggi da persone emozionate per questo film. Io rispondo: “Ok! Ma il treno si sta muovendo davvero velocemente e io non ho neanche iniziato!“. È bello vedere le persone così elettrizzate, se davvero riusciremo a farlo, non so neanche cosa proverò a parte gratitudine e sopraffazione.