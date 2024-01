Il 13 ottobre 1972 il disastro aereo delle Ande, al centro di La società della neve di J.A. Bayona su Netflix, provocò la morte di 29 persone, mentre 16 furono i sopravvissuti.

Screenrant ha compilato una lista delle persone che riuscirono a sopravvivere al disastro, sottolineando come molti abbiano deciso di condividere la loro storia in numerose occasioni pubbliche, diventando oratori, mentre altri hanno deciso di ritirarsi a vita privata.

Roberto Canessa

Roberto Canessa, interpretato da Matías Recalt in La società della neve, è diventato un cardiologo pediatrico e un oratore motivazionale. Studiava medicina all’epoca dell’incidente, perciò offrì aiuto a molti dei sopravvissuti. Diversi anni dopo ha insegnato alla Universidad de la Republica e si è candidato come presidente uruguaiano nel 1994, ma non ha vinto.

Gustavo Zerbino

Gustavo Zerbino, interpretato da Tomás Wolf, è diventato direttore e amministratore delegato della Uruguayan Rugby Federation, titolo ancora suo. È inoltre presidente della Proprietary Formulations Chamber in Uruguay, organizzazione che combina laboratori multinazionali, nonché un oratore motivazionale avendo condotto numerose conferenze in college in tutto il mondo.

Eduardo Strauch

Eduardo Strauch, interpretato da Rafael Federman, è un architetto e pittore. Ha aperto uno studio di architettura con il suo migliore amico di infanzia, Marcelo Pérez, nel 1968. È sposato con Laura Braga, con cui ha avuto cinque figli. È autore del libro Out of the Silence: After the Crash nel 2019.

Álvaro Mangino

Álvaro Mangino, interpreto da Juan Caruso, ha deciso di condurre una vita relativamente tranquilla dopo gli eventi del 1972. Ha contribuito alla stesura del libro Alive: The Story of the Andes Survivors di Piers Paul Reed e ha lavorato nel settore del riscaldamento e dei condizionatori. Si è sposato, oggi è nonno e vive a Montevideo.

Nando Parrado

Fernando Parrado, interpretato da Agustín Padrella, oggi ha 74 anni e vive a Montevideo. Ha scritto il libro Miracle in the Andes: 72 Days on the Mountain and My Long Trek Home con Vince Rause nel 2006. È inoltre apparso in diversi documentari che hanno raccontato i tragici eventi come Alive: Back To The Andes (2006) e I Am Alive: Surviving the Andes Plan Crash (2010), andato in onda su History Channel. È un conduttore televisivo, un imprenditore e un oratore motivazionale.

Antonio “Tintin” Vizintín

Antonio “Tintin” Vizintín, interpretato da Agustín Della Corte, ha di recente festeggiato i suoi 70 anni. Dopo esser sopravvissuto all’incidente, ha studiato legge e ha lavorato nell’industria alimentare e di imballaggio. È diventato vicepresidente della Uruguayan Rugby Union, amministratore della Viven Foundation e un oratore motivazionale.

Pedro Algorta

Pedro Algorta, interpretato da Luciano Chatton, oggi ha 72 anni. Dopo l’incidente si è trasferito da Montevideo a Buenos Aires, in Argentina, dove ha continuato i suoi studi di Economia fino ottenere un MBA alla Stanford University nel 1982. Ha scritto il libro Into the Mountains: The Extraordinary True Story of Survival in the Andes and its Aftermath nel 2016 e oggi è amministratore del birrificio più grande in Argentina.

Alfredo “Pancho” Delgado

Alfredo “Pancho” Delgado, interpretato da Valentino Alonso, è diventato un oratore motivazionale che ha parlato a lungo degli aspetti religiosi del cannibalismo a cui lui e i suoi compagni furono costretti dopo lo schianto. Nel 2012 ha partecipato in Cile al 40° anniversario dell’incidente giocando a rugby con i sopravvissuti.

Roy Harley

Roy Harley, interpretato da Andy Pruss, si è spostato all’età di 28 anni nel 1978. Ha avuto una figlia e ha studiato ingegneria civile. È apparso nei documentari Alive: 20 Years Later (1993), Stranded (2007), e Independent Lens (2009).

José “Coche” Luis Inciarte

José “Coche” Luis Inciarte, interpretato da Simon Hempe, è morto nel 2023 all’età di 75 anni a causa del cancro. Aveva una moglie, tre figli e numerosi nipoti. Era direttore della National Association of Milk Producer e della National Cooperative of Milk Producers (Conaprole) in Uruguay. Nel 2018 aveva scritto il libro Memoria de los Andes.

Ramón “Moncho” Sabella

Ramón “Moncho” Sabella, interpretato da Rocco Posca, è diventato un uomo d’affari e si è trasferito ad Asunción, in Paraguay. Come i suoi compagni, è stato oratore motivazionale e ha parlato con i sopravvissuti dell’incidente nella miniera di San José in Cile nel 2010.

Javier Methol

Javier Methol, interpretato da Esteban Bigliardi, è morto di cancro nel 2015. Dopo aver perso sua moglie Liliana dopo lo schianto dell’aereo, si era risposato con Ana María, con cui aveva avuto quattro figli. Lavorava nell’industria del tabacco.

Carlos “Carlitos” Páez

Carlos Páez è figlio del celebre artista uruguaiano Carlos Páez Vilaró. Dopo l’incidente ha avuto una carriera di successo nella pubblicità e ha aperto la sua agenzia Rating Publicidad. È stato poi direttore di Bates Uruguay Publicidad e al momento gestisce la sua compagnia di comunicazione e relazioni pubbliche.

Roberto “Bobby” François

Roberto “Bobby” François, interpretato da Agustín Berruti, ha vissuto una vita privata dopo l’incidente. Raramente ha parlato pubblicamente della tragedia.

Daniel Fernández

Daniel Fernández, interpretato da Francisco Romero, non ha parlato dell’incidente per 30 anni prima di diventare un oratore. È inoltre professore alla facoltà di scienze agrarie.

Adolfo “Fito” Strauch

Adolfo “Fito” Strauch, interpretato da Esteban Kukuriczka, ha lavorato nel settore agrario ed è diventato padre di quattro figli. È apparso nei documentari Independent Lens, Alive: 20 Years Later e Stranded: The Andes Plane Crash Survivors.

La società della neve, i sopravvissuti riuniti

Netflix ha pubblicato un dietro le quinte che mostra alcuni dei sopravvissuti riuniti per parlare di La società della neve di J.A. Bayona.

