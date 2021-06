In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter, è tornata a parlare del suo personaggio Qi’Ra interpretato in Solo: a Star Wars Story.

Ecco un estratto dall’intervista del giornale:

Spero si faccia strada nell’universo di Disney+ almeno. Una donna del crimine che in segreto aiuta la ribellione per rimediare a tutta la sofferenza causata è troppo allettante da ignorare.

Oh, lo so, sono d’accordo. Avevo pagine e pagine sulla sua vita e sul suo futuro. Ma temo di non aver saputo nulla [da Disney+] in proposito, perciò magari scriverò qualcosa io e lo manderò ai piani alti. Dirò tipo: “Ragazzi miei, ho un po’ di idee”.

Tra tutti i personaggi interpretati, è Qi’Ra quella che vorresti rivisitare?

È quella con più questioni in sospeso, perciò sono d’accordo.