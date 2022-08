Solo: A Star Wars Story, Lawrence Kasdan scriverebbe un altro film, ma non una serie

Durante un’intervista con Inverse a proposito del suo lavoro per il mondo di Guerre stellari, Lawrence Kasdan ha parlato di Solo: A Star Wars Story di Ron Howard.

Lo sceneggiatore ha nello specifico risposto a una domanda sulla possibilità di realizzare una serie su Han Solo, smentendo tale possibilità:

No, non abbiamo parlato di nulla del genere, e non mi ha mai attratto particolarmente l’idea di portare quel personaggio in televisione. Però ho parlato spesso con Jon [Kasdan] e Ron [Howard] di cosa è andato bene e cosa è andato storto con l’esperienza di Solo.

Sarei più interessato a un altro film, non a una serie tv.