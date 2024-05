In una nuova intervista per ScreenRant, Ben Schwartz – che doppia Sonic nell’adattamento live action del celebre videogioco – ha stuzzicato in fan anticipando e promettendo grandi sull’entrata in scena di Shadow (doppiato da Keanu Reeves) in Sonic 3.

“É sempre emozionante quando introduci un nuovo personaggio del gioco. […] Adoro l’entrata in scena di Shadow in questo film e penso che i fan lo adoreranno” ha spiegato. “Penso che si renderanno conto anche di quanto valore diamo alla loro opinione, specialmente visti i cambiamenti fatti dopo la risposta del pubblico al primo trailer, penso sia stata una mossa giusta da fare. Spero se ne rendano conto perché ogni cosa che facciamo la facciamo per loro e, per il momento, è stata la formula giusta. Siamo riusciti ad arrivare al terzo film e abbiamo uno spin-off in arrivo… pensare che siamo arrivati fino a questo punto pensando da dove siamo partiti… è davvero qualcosa di grandioso“.

Schwartz ha poi parlato delle ispirazioni per Sonic 3 e, sebbene non sia andato troppo nel dettaglio, ha ammesso che il videogioco Sonic Adventure 2 è una delle fonti che più si avvicina al film per quanto riguarda trama e personaggi:

Non posso andare nello specifico, ma posso dirti che questo film sarà decisamente influenzato da quel gioco. Lo puoi notare anche nel logo, una palese citazione, o nella musica che parte durante l’apparizione del logo stesso. Quindi si, c’é decisamente molto di Sonic Adventure 2, così come molto di altri giochi.

Sonic 3 arriverà nei cinema statunitensi il 20 dicembre 2024.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

