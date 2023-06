Dopo il successo dei primi due capitoli, la Paramount è pronta ad avviare la produzione di Sonic 3. Stando a quanto indicato su Production List, le riprese dovrebbero partire il prossimo 31 agosto in quel di Londra. Il condizionale, tuttavia, è quantomai d’obbligo: resta infatti da vedere se lo sciopero degli sceneggiatori e quello, ancora in forse, degli attori finiranno per condizionare e ritardare anche la lavorazione di Sonic 3.

Trovate tutte le informazioni su Sonic 2 – il film nella nostra scheda.

