LEGO ha annunciato dei nuovi set ispirati all’iconico e noto franchise videoludico Sonic the Hedgehog, approdato da non molto anche al cinema.

Qua sotto trovate il comunicato ufficiale con tutte le informazioni:

GAMER ITALIANI, SIETE PRONTI?

IL GRUPPO LEGO E SEGA PRESENTANO LA NUOVA LINEA LEGO® SONIC THE HEDGEHOG™

Milano, 19 aprile 2023 – Oggi, il Gruppo LEGO e SEGA, hanno rivelato una nuova collaborazione dedicata all’universo di Sonic: i gamer più appassionati rimarranno a bocca aperta grazie ai personaggi e alle ambientazioni più famose, realizzate in formato mattoncino. Con la nuovissima linea LEGO® Sonic The Hedgehog™ è possibile costruire e giocare con Sonic, Tails, Amy e Dr Eggman nei livelli più iconici, come la Sfera di velocità di Sonic, il laboratorio di Tails, l’Aereo Tornado, l’Isola del Soccorso animale di Amy e l’iconica Green Hill Zone.

“In SEGA, ci impegniamo a creare in collaborazione con i nostri partner, esperienze straordinarie che i fan possono apprezzare anche negli anni a venire” ha dichiarato Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer di SEGA America. “Il Gruppo LEGO è il partner perfetto per realizzare storie appassionanti, con ambientazioni e personaggi iconici provenienti dall’universo Sonic, pronte a prendere vita nelle case di tutti gli appassionati del mondo. Grazie a questa collaborazione basata sulla creatività, i fan di Sonic di ogni generazione possono liberare la propria immaginazione per dare vita alle scene del videogioco preferite. Non vediamo l’ora di vedere le loro incredibili creazioni!”.

I quattro set nati dalla collaborazione tra il Gruppo LEGO e Sonic the Hedgehog, sono caratterizzati da differenti misure e complessità, con elementi modulari in grado di ricreare ostacoli ad alta velocità attraverso i quali Sonic può sfrecciare, mentre combatte i Badniks e salva i suoi amici.

I fan di Sonic possono esprimere la propria creatività, costruire i propri percorsi, combinare i diversi set, inventare nuove storie, oppure, rievocare le scene più memorabili che hanno reso l’amato porcospino l’eroe che è oggi.

Tutti i nuovi accessori del gioco consentono ai costruttori di diventare veri protagonisti grazie al gioco di ruolo: possono saltare nelle iconiche scarpe rosse di Blue Blur e passare del tempo con i famosi amici di Sonic, divertirsi alla consolle del DJ, riparare l’aeroplano Tornado e fare tante altre attività divertenti. La nuova linea presentata dal Gruppo LEGO e SEGA rappresenta una conferma della vincente partnership tra le due aziende, dopo il grande successo nel 2021 dell’uscita del set LEGO® Ideas Sonic the Hedgehog™ Green Hill Zone.

“E’ qualcosa di assolutamente nuovo! Questi set offrono la possibilità di vivere un’esperienza di costruzione nuova e ricca di azione” ha detto Frédéric Roland Andre, Designer del Gruppo LEGO. “Sono particolarmente orgoglioso della Speed Sphere, perché è stata una bella sfida capire come far accelerare Sonic e interagire con ogni percorso. Sonic è noto per la sua velocità e per il modo in cui corre e salta attraverso i percorsi: le nostre creazioni non potevano essere statiche, per questo li abbiamo resi il più possibile ricchi di azione!”

Let’s roll!! I set LEGO Sonic The Hedgehog saranno in vendita a partire dal 1° agosto 2023, nei LEGO Store, su www.LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità di Sonic (76990)

Età: 7+

Pezzi: 292

Misure: la Speed Sphere misura oltre 4 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità

Inclusi 3 personaggi e accessori: il set comprende Sonic the Hedgehog, l’iconico Moto bug Badnik, l’amico di Sonic Flicky e molti accessori per permettere il gioco di ruolo.

Prezzo: 29.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991)

Età: 6+

Pezzi: 376

Misure: il laboratorio misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità

Inclusi 4 personaggi e accessori: questo set di azione comprende i personaggi di Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber e molti accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 42.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992)

Età: 7+

Pezzi: 388

Misure: l’isola misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità

Inclusi 6 personaggi e accessori: il set comprende i personaggi di Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, più gli accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 52.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994)

Età: 8+

Pezzi: 802

Misure: oltre 21 cm in altezza, 37 cm in larghezza e 19 cm in profondità

Inclusi 9 personaggi e accessori: il set comprende Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, oltre a Badniks Chopper e Newtron e molti accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 104.99 €

