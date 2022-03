Manca ormai poco all’uscita di, atteso seguito del successo della Paramount Pictures uscito al cinema nel 2020 (fu uno degli ultimi successi in sala prima del lockdown). Ecco quindi che è caduto l’embargo per le reaction in occasione del junket del film (al quale abbiamo partecipato anche noi: presto online le nostre interviste!), e i primi commenti sui social sembrano positivi, sottolineando l’azione, il divertimento e la fedeltà riguardo ai videogiochi originali.

Ve ne traduciamo alcune!

Ash Crossan (ScreenRant) – Sonic 2 è un degno successore. I bambini in sala esultavano. Ha tutti gli ammiccamenti, i riferimenti, la nostalgia e le risate che i fan del primo film volevano, e sembra più leale che mai nei confronti delle sue origini videoludiche. Erik Davis (Fandango) – Ottime notizie! Sonic 2 è veramente divertente – un film più grande dell’originale, con più azione, molte battute e tante sorprese per i fan. Jim Carrey è un Robotnik veramente maniacale, ma io amo soprattutto Sonic, Tails e Knuckles. Questo trio ha tantissimo divertimento e cuore. I grandi fan di Sonic saranno felicissimi per tutti i piccoli riferimenti, e devono rimanere nei titoli di coda. Il primo Sonic era incentrato su una nuova famiglia, mentre questo è incentrato sul potere dell’amicizia. L’amicizia tra Sonic e Tails è davvero carina, divertente e la parte che preferisco del film. Dorian Parks (GoC) – Sonic 2 è una lettera d’amore al blue blur. Prende tutto ciò che avevate amato del primo film e ve ne dà ancora di più. Tails e Knuckles sono aggiunte fantastiche, e Jim Carrey come Robotnik è ancora più scatenato. Chris Killian (CBM) – Buone notizie! Sonic 2 è divertente tanto quanto il primo, i bambini lo amercanno. L’aggiunta di Tails e Knuckles lo fanno sembrare molto più Sonic di prima. Ancora una volta, Jim Carrey è perfetto come Robotnik, ma questa volta alcuni cambiamenti permettono ad altri personaggi di emergere a loro volta. Dana Abercrombie (film independent) – Sonic 2 è tutto quello che volevo, pieno di momenti che non sapevo di poter chiedere. Fa sembrare il primo film un giochetto. Ho visto giovani e adulti impazzire. In generale, ha fatto sorridere il mio cuore e non vedo l’ora che arrivi il seguito. Nikki Novak (fandango) – Ho appena visto Sonic 2, una lettera d’amore agli amanti dei videogiochi. Mi sono divertita un sacco. Al contrario di molti blockbuster, il terzo atto è assurdo ma è il migliore del film. Jim Carrey regna sovrano su tutti. Mike Reyes (Cinemablend) – Sonic 2 è nostalgico e divertente. C’è più lore ed è l’estensione della storia del primo film, non me l’aspettavo ed è fantastico. Knuckles e Tails sono un’ottima aggiunta al cast. E le sorprese mi hanno sconvolto.

Sonic 2 – Il film sarà nei cinema dello stivale a partire dal 7 aprile.

