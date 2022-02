Considerato che già il primo film diè stato foriero di marcate soddisfazioni – specie di natura economica – per lae laera naturale che le due realtà avrebbero continuato a collaborare insieme per lo sviluppo del franchise.

Cosa che è avvenuta dapprima con l’annuncio di Sonic 2, in uscita ad aprile nei nostri cinema, e che si è poi sviluppata con l’annuncio fatto durante l’Investor Day della major durante il quale è stato comunicata la conferma di un terzo capitolo cinematografico e della serie spin-off di Knuckles destinata a Paramount+, la piattaforma streaming dello studio.

Haruki Satomi, CEO di Sega, ha così commentato (via Deadline):

Siamo deliziati dal poter annunciare che il terzo film cinematografico di Sonic è in fase di sviluppo insieme alla prima serie live action di Sonic in arrivo su Paramount+. Abbiamo una partnership degna di nota con la Paramount e siamo molto emozionati dal poter continuare ad espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sta assumendo la forma di un anno importantissimo per il franchise data l’uscita del secondo film ad aprile e quella di Sonic Frontiers, l’attesissimo videogame. Sonic è amato dai fan in tutto il mondo da ben 30 anni e stiamo progettando nuovi memorabili momenti ed esperienze da condividere con loro negli anni a venire.

Paramount Pictures e SEGA CORPORATION hanno annunciato l’inizio dello sviluppo di un terzo film dedicato a Sonic The Hedgehog. Inoltre, SEGA e Paramount+ stanno realizzando la primissima serie originale live-action dedicata al franchise di Sonic, prevista per il 2023. La serie su Paramount+ vedrà il personaggio di Knuckles, doppiato da Idris Elba.

Sonic The Hedgehog ha battuto innumerevoli record di incassi, rivelandosi il miglior adattamento videoludico cinematografico di tutti i tempi nel mercato nazionale e guadagnando quasi 320 milioni di dollari al botteghino internazionale. Sonic The Hedgehog 2 è previsto aprile di quest’anno e riproporrà il cast originale, con un ritorno della regia di Jeff Fowler abbinata alla scrittura di Pat Casey e Josh Miller. Alla produzione ci sono Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara, mentre Haruki Satomi, Nan Morales e Tim Miller si occuperanno delle produzione esecutiva.

“Da più di 30 anni, l’universo di Sonic The Hedgehog, con i suoi personaggi indimenticabili, ha dato vita a una delle fanbase più appassionate,” afferma Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, nonché responsabile contenuti della divisione film, family & kids di Paramount+. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con SEGA, Neal Moritz e tutti i nostri partner creativi, per lavorare a una crescita del franchise di Sonic The Hedgehog su più piattaforme e incantare il suo fedele pubblico in tutto il mondo.”

Neal Moritz, producer, afferma: “Il mondo di Sonic The Hedgehog conquista l’immaginazione del pubblico da decenni e non vediamo l’ora di spingere il franchise verso nuove vette, con opere di caratura mondiale sul grande schermo e nelle case dei fan di Sonic. Non ci sono limiti e sono fierissimo di essere parte del futuro dei contenuti di Sonic, per i fan di vecchia data e per le nuove generazioni.”

Basata sul blockbuster videoludico di SEGA, la serie cinematografica di Sonic The Hedgehog racconta la storia del porcospino più veloce del mondo che scopre la sua nuova casa sulla Terra. Il primo capitolo della serie cinematografica, un commedia d’avventura live-action uscita nel febbraio del 2020, racconta la storia di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden), che uniscono le forze per difendere il pianeta dal genio diabolico del Dr. Robotnik (Jim Carrey), che complotta per dominare il mondo. Il film per famiglie vede anche la partecipazione di Tika Sumpter e Ben Schwartz, doppiatore di Sonic.