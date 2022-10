Sonic: ecco perché SEGA ha approvato i film Paramount

I due film di Sonic realizzati dalla Paramount si sono rivelati un successo di pubblico – e non sono neanche stati disprezzati particolarmente dalla critica. Avvenimenti, questi, di certo non scontati quando si parla di adattamenti cinematografici di popolari IP videoludiche.

In una recente intervista, il senior executive di SEGA Toru Nakahama ha parlato del perché la compagnia abbia approvato il film della Paramount:

Avevamo cominciato ad avere delle discussioni su un film di Sonic nel 2017, in occasione dell’uscita di Sonic Mania. Nonostante, all’inizio, non fosse troppo popolare negli Stati Uniti, ha visto crescere la sua notorietà molto rapidamente. All’epoca (prima del film, ndr.), c’era questa strana situazione dove i genitori avevano più consapevolezza di Sonic rispetto ai loro figli. Per questo era facile ipotizzare che se fosse uscito un film di Sonic sarebbe stata una grandiosa occasione non solo per farlo conoscere a più generazioni, ma anche in aree dove poteva non essere conosciuto, dato che il budget promozionale di un film tende a eccedere di gran lunga quello di un videogame. Ho pensato avesse senso partecipare alla creazione di questo blockbuster di Hollywood. Ricordo bene i commenti iniziali in stile “Così tanti film tratti dai videogiochi hanno floppato”, ma questo spirito votato all’intraprendere delle nuove sfide mi ha ricordato lo spirito aziendale stesso della SEGA all’insegna del “provare cose nuove”.