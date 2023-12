Sony Pictures Entertainment è risultata la vincitrice di quella che Deadline etichetta come una “situazione altamente competitiva” per assicurarsi la distribuzione cinematografica di due attesissime pellicole prodotte da Apple, Wolfs con George Clooney e Brad Pitt e Project Artemis con Scarlett Johansson e Channing Tatum.

La notizia arriva mentre Napoleon, il kolossal di Ridley Scott prodotto da Apple e portato al cinema da Sony, si appresta a toccare quota 200 milioni di dollari d’incasso al box-office globale.

Entrambi i film citati avranno quindi una distribuzione cinematografica capillare prima di arrivare in streaming esclusivo su Apple TV+, dopo una finestra che tendenzialmente dovrebbe essere di 45 giorni (il condizionale è d’obbligo, visto che nel caso di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese sembra essere più lunga).

Wolfs è scritto e diretto da Jon Watts (la nuova Trilogia di Spider-Man) e segue la vicenda di due risolutori che sono appunto due lupi solitari che ricevono lo stesso incarico.

La trama di Project Artemis con Scarlett Johansson e Channing Tatum è ancora tenuta sotto chiave, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe raccontare i primi passi della corsa allo spazio.

FONTE: Deadline

