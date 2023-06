La Sony Pictures ha fissato le date di uscita di due film del proprio franchise Sony/Marvel, una data invernale e una estiva: l’8 novembre 2024 e il 27 giugno 2025. Non sappiamo di che pellicole possa trattarsi, ma si tratta di film evento, e per questo la major ha prenotato anche le sale del circuito IMAX. Il primo film, quello in uscita l’anno prossimo, potrebbe essere Venom 3 (anche i primi due film uscirono in autunno). Il secondo, invece, potrebbe essere Spider-Man 4 con Tom Holland: c’è tutto il tempo perché venga sviluppato, prodotto e post-prodotto, e il weekend precedente al Quattro Luglio sembra il frame ideale per farlo uscire. In quello stesso weekend del 2025 usciranno un film della Blumhouse e il live action di Oceania, ma molto potrebbe cambiare ora di allora.

Vi ricordiamo che i prossimi film Sony/Marvel previsti sono Kraven il cacciatore (ottobre 2023), Madame Web (febbraio 2024), Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (marzo 2024).

Fonte: Deadline

