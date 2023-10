Uscito nel 2000 per la regia di Clint Eastwood, Space Cowboys racconta di quattro ex piloti collaudatori che vengono reclutati dalla NASA e inviati nello Spazio per riparare un satellite sovietico. La pellicola si rivelò un notevole successo di pubblico, ma viene ora criticata dall’ex-austronauta Chris Hadfield, che, ospite di un video di Vanity Fair, commenta la scena in cui i protagonisti vengono sottoposti alla centrifuga.

Ecco le sue parole:

Lo scopo di una centrifuga non è quello di far svenire gli astronauti. Il carico G massimo che lo shuttle ha sopportato è stato tre. Tre volte la gravità che state sentendo in questo momento. E non c’è bisogno di far girare la centrifuga così velocemente per raggiungere i tre G. La G-force a cui si sottopongono gli astronauti in questa clip è del tutto irrealistica. Quando mostrano il video accelerato della centrifuga che gira, i protagonisti si sarebbero dovuti trasformare in gelatina sul pavimento della centrifuga.

L’intera centrifuga sarebbe andata in pezzi girando a quella velocità. Eppure ci sono Tommy Lee [Jones] e Clint seduti lì e per qualche motivo sono entrambi inclinati a sinistra. Se all’improvviso pesi 15 volte il normale, vuoi stare seduto dritto. Quindi tutto il peso enorme della tua testa che viene schiacciata dalla centrifuga è sostenuto dalla tua colonna vertebrale. Se andasse così, si accartoccerebbero come una fisarmonica sotto il loro fianco sinistro.