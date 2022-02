Giusto un anno fa, su BadTaste abbiamo celebrato i 90 anni di Dracula, ma non di quello, celeberrimo, di Tod Browning con Bela Lugosì, bensì sullo, il film gemello, dal budget inferiore e recitato in spagnolo che la Universal aveva in cantiere contemporaneamente a quello poi passato alla storia nel novero dei Classic Monster Universal.

Come potete leggere nel nostro special sullo Spanish Dracula:

Drácula, il film in spagnolo, è stato realizzato all’ombra del film che conosciamo con Lugosi, attori spagnoli molto poco noti ed economici, usando gli stessi costumi, le stesse attrezzature e anche le stesse library di suoni (che all’epoca non erano library ma ci siamo capiti). Quando la giornata di lavoro di Dracula di Browning e Freund finiva, di notte, sui medesimi set, iniziava quella “dell’altro Dracula” che in pochi conoscono e che è sorprendentemente bello.

Deadline segnala che Chris & Paul Weitz scriveranno e dirigeranno Spanish Dracula, la storia vera di come la star messicana Lupita Tovar riuscì a costruirsi una carriera interpretando le versioni messicane in lingua spagnola di alcuni classici di Hollywood.

